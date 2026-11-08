ΑΕΚ: Επιτυχημένη η επέμβαση του Γκρεγκ Μπράουν - Εκτός δράσης για 6 έως 9 μήνες

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε την Κυριακή (08/11) ο Γκρεγκ Μπράουν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη ολική ρήξη του αχιλλείου τένοντα στη δεξιά ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Mediterraneo Hospital από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ, Ηρακλή Πατσόπουλο, μαζί με τους συνεργάτες του, Αριστείδη Παπαδόγουλα και Ανδρέα Αθανασόπουλο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης του Μπράουν υπολογίζεται από έξι έως εννέα μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι ο παίκτης θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από την αγωνιστική δράση.