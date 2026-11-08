Λίσι: «Είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε - Να συνεχίσουμε σε αυτήν τη γραμμή»

Xωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να απαντάει στο γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες και τις δύο ομάδες να μοιράζονται τον βαθμό της ισοπαλίας για την 10η αγωνιστική της Super League.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο τεχνικός του «Δικεφάλου», Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του για να πάρει τη νίκη, αλλά και στην ενότητα που χαρακτηρίζει τα αποδυτήρια της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι:

Για το αν είναι η λύση το 4-4-2: «Η λύση είναι να βρεθεί ισορροπία, όποιο και να είναι το σύστημα».

Για το αν υπήρχε σήμερα ισορροπία: «Σήμερα μου άρεσε πολύ η ομάδα, ήταν ένα παιχνίδι που δείξαμε να έχουμε ισορροπία».

Για το αν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα: «Το προσπαθήσαμε. c αλλά αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα. Να συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή».

Για το τι λείπει από τον ΠΑΟΚ: «Πάντα υπάρχει κάτι να βελτιώσεις, ποτέ καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Πιστεύω κάθε μέρα θα είμαστε καλύτεροι και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Κυρίως φαίνεται η ενότητα του γκρουπ και στα αποδυτήρια».