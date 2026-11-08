Ετσι ήταν πιο γλυκό, νίκη πρωταθληματική αφιερωμένη στον κόσμο του

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, είχαμε διάφορα αφηγήματα. Ολα είχαν πέσει. Τώρα έπεσε και ένα άλλο αφήγημα. Οτι ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει, όταν δέχεται πρώτος γκολ. Κέρδισε τον πολύ καλό Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη και έμεινε μόνος, πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας. Το κυριότερο; Η ομάδα νίκησε στην κακή της βραδιά. Σε μία βραδιά που της βγήκε όλη η κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια με πολλά πρέπει βρήκε τον τρόπο η ομάδα να νικήσει, διότι έχει πολλή ποιότητα.

Το πρώτο ημίχρονο δεν πήγε καθόλου καλά, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δημιουργήσει και βρέθηκε και πίσω στο σκορ, από ένα φθηνό γκολ από λάθος αντίδραση του Σαλάχ Εντίν μετά από εκτέλεση φάουλ. Στο ημίχρονο ο Νίστρουπ έβγαλε τον Σαλάχ Εντίν και τον Καμαρά, πήρε ρίσκα, πρόσθεσε τον Λιβάι και έβαλε τον Ταμπόρδα με τον Λούζα στον άξονα και έβαλε τον εκπληκτικό Κυριακόπουλο, που ανέβασε όλη την απόδοση της ομάδας.

Το πρώτο γκολ ήρθε από σέντρα του Κυριακόπουλου λάθος του Ρος και πλασέ του Ντέσερς, που πέρασε ωραία την μπάλα από τον Αθανασιάδη και το δεύτερο γκολ ήρθε από σέντρα του Ραστόντερ και χέρι του αμυντικού του Ηρακλή . Δεν το έδωσε ο Ευαγγέλου και χρειάστηκε η παρέμβαση του Τζήλου, που του έδειξε, ότι ήταν εκτός φυσικής θέσης το χέρι. Το πέναλτι δόθηκε και ο Καλάμπρια, πήρε την μπάλα έκανε το 1-2 και έγραψε μία μεγάλη ανατροπή. Μία ανατροπή από αυτές, που δίνουν τίτλους. Κόντρα σε έναν πολύ καλό Ηρακλή , που πάλεψε σκυλίσια και έδωσε απάντηση στους γραφικούς, που έλεγαν ότι θα χάσει εύκολα επειδή έχει τα δικαιώματά του ο SPORFM TV . Για αυτά κοιταχτείτε στον καθρέπτη σας. Ο Παναθηναϊκός τα παίζει τα παιχνίδια στο γήπεδο και δεν είναι σαν και σας.

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός και ήταν λογικό με τόσα παιχνίδια κάθε τρεις ημέρες. Δεν είχε ενέργεια, δεν είχε φρεσκάδα, δεν είχε παιχνίδι χωρίς την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές την βοήθησαν την ομάδα και ο Παναθηναϊκός έφθασε στη νίκη χωρίς να κάνει φάσεις . Για αυτό και η νίκη έχει μεγάλη αξία και τέτοιες νίκες δίνουν πρωταθλήματα. Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Αθανασιάδη για γροθιά στο κεφάλι του Τετέι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ο Τζήλος στο var δεν τον φώναξε και χάρισε δύο κίτρινες μαρς στον Βούρο για σκληρά μαρκαρίσματα πάνω στον Τετέι. Επειδή οι απέναντι σκούζουν για κόκκινες και τέτοια, να τους απαντήσω, ότι οι εποχές της παράγκας πέρασαν και πλέον οι αποφάσεις δίνονται στα γήπεδα και δεν λαμβάνονται στα γραφεία στο ποδόσφαιρο. Και το μπάσκετ θα ξεβρωμίσει. Του Αντίνο η πρώτη κάρτα είναι κίτρινη, διότι δεν πάει με τις τάπες και η δεύτερη δεν είναι, διότι ο παίκτης του Ηρακλή σκύβει το κεφάλι του.

Μπράβο στους 1500 μάγκες, που έσπασαν το μπλόκο της Αστυνομίας και γιόρτασαν στο τέλος τη νίκη-ανατροπή και μπράβο στους φίλους του Ηρακλή, που βοήθησαν σε αυτό. Συνεχίζουμε...