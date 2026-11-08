Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 1-2: 100αρης Φερμίν «υπέγραψε» το ντέρμπι και την ανατροπή

Η Μπαρτσελόνα με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φερμίν Λόπεθ που σκόραρε τα δύο γκολ των «Μπλαουγκράνα» κατάφερε να κάνει την απόλυτη ανατροπή και να φύγει από το «Μετροπολιτάνο» με το διπλό και τους τρεις βαθμούς, νικώντας με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο προηγήθηκε με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε μόλις στο 10' , ωστόσο στη συνέχεια οπισθοχώρησε και άφησε την Μπαρτσελόνα να κάνει το παιχνίδι της, κάτι που πλήρωσε τελικά, χάνοντας το προβάδισμα και εν τέλει τον αγώνα.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στην πρώτη θέση με 33 βαθμούς έπειτα από 12 αγωνιστικές, έχοντας χάσει μόνο από τη Ρεάλ και άφησε στην 3η θέση και στο -5 την Ατλέτικο με 28 βαθμούς.

Πώς έγινε η ανατροπή

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Ατλέτικο Μαδρίτης να χάνει δύο μοναδικές ευκαιρίες για να προηγηθεί από νωρίς στο ματς, με τον Άλβαρεζ να βγαίνει σε τετ α τετ στο 5΄με τον Γκαρθία ωστόσο να βγαίνει, ενώ ένα λεπτό αργότερα η κεφαλιά του Πουμπίλ να σταματά στο δοκάρι.

Η απάντηση της Μπαρτσελόνα ήρθε στο 8΄με τον Πέδρι να σημαδεύει επίσης το δοκάρι του Όμπλακ με δυνατό σουτ εντός περιοχής.

Ωστόσο το σκορ δεν άργησε να ανοίξει με τον Σιμεόνε να παίρνει πάσα «πάρε- βάλε» από τον Χούλιαν Άλβαρεζ και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας.

Στο 25΄ο Άλβαρεζ έχασε ακόμα μια ευκαιρία να «πληγώσει» την Μπαρτσελόνα αφού ήρθε ξανά αντιμέτωπος με τον Γκαρθία, με τον Ισπανό να τον νικά για δεύτερη φορά.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Φερμίν Λόπεθ εκμεταλλεύτηκε ολιγωρία στην άμυνα της Ατλέτικο και αφού η μπάλα του στρώθηκε μετά την κακή απομάκρυνση του Πουμπιλ, εκτέλεσε με δυνατό σουτ τον Όμπλακ που δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Στο δεύτερο ημίχρονο το μομέντουν του αγώνα άλλαξε, με τους Καταλανούς να είναι αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και είχαν τον έλεγχο του αγώνα και τις πρωτοβουλίες επιθετικά.

Στο 65ο λεπτό ο Φερμίν εκμεταλλεύτηκε την μαγική κάθετη πάσα του Γιαμάλ που «τρύπησε» την άμυνα των Μαδριλένων και εκτελώντας με μια επαφή πέτυχε το δεύτερό του γκολ για να βάλει την Μπαρτσελόνα σε θέση οδηγού.

H Mπαρτσελόνα έριξε τον ρυθμό, παρότι είχε ευκαιρίες για να γράψει και το 3-1 και δίχως να απειληθεί μέχρι το τέλος κατάφερε να διαφυλάξει το προβάδισμά της και να αλώσει το «Μετροπολιτάνο», αφήνοντας πίσω της την Ατλέτικο Μαδρίτης.