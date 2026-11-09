Λίσι: «Στόχος μας παραμένει να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα»

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και κατάφερε να φύγει με τον βαθμό από το Φάληρο (1-1), χάρις το ωραίο γκολ του αρχηγού του, Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 71ο λεπτό.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λίσι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ευκαιρίες που είχε η ομάδα του για να πάρει τη νίκη, στην ψυχολογία που έχει ανακτήσει μέσα από τις τελευταίες εμφανίσεις, αλλά και στον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση του «Δικεφάλου του Βορρά» και τις δυσκολίες που δημιουργούν οι απουσίες ενόψει της διακοπής.

Όσα ανέφερε ο Ιταλός στη συν. Τύπου:

Για το αν μπορούσε να φύγει νικητής ο ΠΑΟΚ: «Ναι είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε. Γενικότερα ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Θέλαμε παραπάνω αλλά πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα».

Για την ψυχολογία που ανέκτησε η ομάδα του: «Πιστεύω ότι ήταν σημαντικό το αποτέλεσμα για να δοθεί συνέχεια μετά τα δύο θετικά αποτελέσματα και τις εμφανίσεις μας. Γιατί όπως είπατε υπάρχει και η ψυχολογία που είναι σημαντική. Δείξαμε ότι αναπτυσσόμαστε και δείξαμε προσωπικότητα και χαρακτήρα».

Για την... απόσταση από την κορυφή, ποιοι είναι πλέον οι στόχοι της ομάδας: «Ο στόχος συνεχίζει να είναι η ομάδα ψηλά στη βαθμολογία και να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα. Δεν είμαστε πίσω στη βαθμολογία λόγω της σημερινής ισοπαλίας, αλλά από άλλα στραβά αποτελέσματα, κυρίως αυτό με την Καλαμάτα. Είμαστε υπό κατασκευή τώρα, αυτό αφορά εμάς και όχι τους άλλους. Οπότε... πληρώνουμε αυτό το πράγμα βαθμολογικά. Περιμένουμε ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτούς τους χαμένους βαθμούς».

Για το αν είναι η ομάδα σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με την προηγούμενη διακοπή και που θα δουλέψει ενόψει επανέναρξης: «Ρεαλιστικά στην πρώτη διακοπή είχαμε πάει με τρεις συνεχόμενες νίκες. Ήμασταν σε πολύ καλό σημείο, αλλά με πολύ σημαντικούς τραυματισμούς στο τελευταίο παιχνίδι. Τώρα πιστεύω ότι ξεκινήσαμε χειρότερα, αλλά σιγά σιγά βελτιωθήκαμε και τελειώσαμε καλά. Όπως και στην πρώτη διακοπή έχουμε χάσει πολλούς παίκτες, οπότε δεν μπορούμε να δουλέψουμε τα πράγματα που θέλαμε».