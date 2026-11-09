Αλγουαθίλ στη συν. Τύπου: «Δεν φαίνονται αισιόδοξα τα πράγματα με τον Έσε»

Ο Σαντιάγκο Έσε τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Αργεντίνο χαφ να αντικαθίσταται από τον Γκουστάβο Πουέρτα στο 56ο λεπτό του αγώνα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τραυματισμό του 25χρονου, τονίζοντας πως οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι ενθαρρυντικές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός στη συν. Τύπου:

Για τον τραυματισμό του Έσε: «Δεν θέλουμε να προτρέξουμε, θα περιμένουμε τις τελικές εξετάσεις, αλλά η αλήθεια είναι πως τα πράγματα δεν φαίνονται αισιόδοξα».

Για το τι δεν πήγε καλά και δεν κατάφερε να κερδίσει ο Ολυμπιακός: «Επρεπε να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις που δημιουργήσαμε σήμερα. Νομίζω ότι ήμασταν η ομάδα με τις καλύτερες στιγμές, αλλά δεν είχαμε την ευστοχία που έπρεπε.

Από τη στιγμή που κάναμε το δύσκολο και προηγήθηκαμε, χαρίσαμε ένα φθηνό γκολ, με ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει. Στη γενική εικόνα όμως, νομίζω ότι μας κόστισε η αποτελεσματικότητα σήμερα».

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού που χειροκρότησε παρά την ισοπαλία και φώναξε «πρωτάθλημα ξανά»: «Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε που ήταν δίπλα μας και μας στήριξαν για μια ακόμα φορά.

Δεν κερδίσαμε και πήραμε τον βαθμό της ισοπαλίας, κάτι που για εμάς, είναι σαν να χάσαμε, αλλά δεν πρέπει να σταματάμε να προσπαθούμε. Νομίζω ότι είχαμε έναν καλό μήνα με καλά αποτελέσματα μετά την προηγούμενη διακοπή.

Θέλουμε να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μετά από αυτή τη διακοπή».