Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Τιμήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ στη μεγάλη γιορτή των 100 χρόνων

100 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει ο ΑΠΟΕΛ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα μπορούσε να λείπει από την μεγάλη γιορτή του, αφού ο ίδιος έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου, οδηγώντας τους Κύπριους μέχρι τα προημιτελικά του Champions League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σεζόν 2011/12 όχι μόνο έφτασε μέχρι τους «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με τον ΑΠΟΕΛ, αλλά μαζί τους κατέκτησε τέσσερις φορές το πρωτάθλημα Κύπρου (2004, 2009, 2011, 2013) μία το Κύπελλο και τέσσερις το Super Cup.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας έφερε γούρι στην παλιά του ομάδα, αφού την είδε να κερδίζει με 3-1 τον Άρη Λεμεσού, με τον Τάσο Μπακασέτα, που επέστρεψε στις κλήσεις του, να σκοράρει γκολ και να μοιράζει ασίστ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην μεγάλη βραδιά του ΑΠΟΕΛ, τιμήθηκε για την προσφορά του στον σύλλογο.