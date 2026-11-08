Στις πέντε νίκες ο Απόλλων Σμύρνης, επικράτησε 20-16 του Εθνικού

Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε με 20-16 του Εθνικού στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στον τελευταίο αγώνα της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών, συνεχίζοντας την πορεία του με ακόμη μία νίκη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να δημιουργήσουν σημαντική διαφορά από το πρώτο οκτάλεπτο, φτάνοντας να προηγούνται με τέσσερα γκολ. Στη συνέχεια, ο Απόλλων ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, κάνοντας το 8-3 και το 10-5.

Ο Εθνικός, ωστόσο, δεν παράτησε την προσπάθεια και εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση των γηπεδούχων, μειώνοντας σε 10-9 στις αρχές της τρίτης περιόδου και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η αντίδραση των φιλοξενούμενων δεν είχε συνέχεια, καθώς οι παίκτες του Απόλλωνα ανέβασαν ξανά τον ρυθμό τους και αποκατέστησαν τη διαφορά. Με το τέλος της τρίτης περιόδου, το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 15-11, με την ομάδα της Σμύρνης να έχει πλέον τον έλεγχο.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Απόλλων διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και έφτασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην επικράτηση με 20-16, πανηγυρίζοντας την πέμπτη νίκη του στη φετινή Waterpolo League.

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 4-5, 5-4, 5-5.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 4, Mπογκντάνοβιτς 4, Βάβιτς 1, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 4, Σάρρος, Ρομπόπουλος 2, Τσαγκαράκης, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Άλκης Λοράντος 1, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 1, Ζουζούνης 1.

Εθνικός (Φάνης Κουντουδιός): Μαυριόπουλος, Δευτεραίος, Θαλασσινός, Τεσάνοβιτς 2, Χρυσοσπάθης 2, Μπουρίκας 4, Δρίτσας 2, Καραβιώτης, Τσόκας, Αλευρόπουλος, Π. Λαδάς 3, Σ. Λαδάς 2, Δαμίγος, Μάρκογλου 1.