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Αλγουαθίλ: «Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ - Η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος»

Όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, αμέσως μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 10η αγωνιστική της Super League.

Αλγουαθίλ: «Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ - Η μάχη θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος»
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Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βγει νικητής από τη «μάχη» κόντρα στον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς ο Ζίβκοβιτς ισοφάρισε σε 1-1 για τον «Δικέφαλο του Βορρά», χαρίζοντας τον βαθμό στην ομάδα του.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Φάληρο, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα σημεία-κλειδιά που έλειψαν από την ομάδα του για να πάρει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Αρίτζ Ελουστόντο.

Aναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το τι έλειψε από την ομάδα του σήμερα: «Δεν ήμασταν εύστοχοι, παρά το γεγονός ότι και ο αντίπαλος είχε ευκαιρίες, δημιουργήσαμε περισσότερες, θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ. Κάναμε το πιο δύσκολο, προηγηθήκαμε δηλαδή, αλλά μετά από ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει δεχθήκαμε το 1-1».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην διακοπή με -4: «Είναι πολλοί βαθμοί που διεκδικούνται μέχρι το τέλος, είναι νωρίς. Σε αυτήν την αγωνιστική και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκαν, θα επιστρέψουμε και θα προσπαθήσουμε ένα καλό σερί, όπως κάναμε μέχρι τώρα, με εξαίρεση την ισοπαλία που μας κάνει να νιώθουμε πως χάσαμε. Είναι μία μάχη που θα συνεχιστεί έως το τέλος».

Για την συνάντηση με τον Ελουστόνδο: «Είναι μία ωραία συνάντηση, νιώθω εκτίμηση για εκείνον, τον είχα από παιδί, έχουμε μοιραστεί πολλές ώρες δουλειάς, για εμάς αυτή η συνάντηση δεν έχει πάει καλά,.Νιώθω απέραντη εκτίμηση και αγάπη για εκείνον».

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