Φιορεντίνα - Γιουβέντους 2-2: Οι «Βιόλα» έβαλαν δύσκολα στη Γηραιά Κυρία

Η Φιορεντίνα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Πελεγκρίνο εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ του Ποτέ και με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Γιουβέντους προσπάθησε να αντιδράσει, ανέβασε την πίεσή της και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 32'. Έπειτα από στατική φάση, ο Βολτεμάντε ήταν εκείνος που έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, οι «Βιόλα» συνέχισαν να βάζουν δύσκολα στους φιλοξενούμενους και στο 54ο λεπτό πήραν ξανά το προβάδισμα. Ο Ενζιέ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, κάνοντας το 2-1 και βάζοντας τη Φιορεντίνα σε θέση οδηγού.

Η ομάδα του Τορίνο δυσκολευόταν να δημιουργήσει απειλές σε κανονική ροή παιχνιδιού, ωστόσο για ακόμη μία φορά οι στατικές φάσεις αποδείχθηκαν καθοριστικές. Ο Μπρέμερ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πέτυχε το 2-2, χαρίζοντας στη Γιουβέντους την ισοφάριση.

Το φινάλε, πάντως, επιφύλασσε ακόμη μεγαλύτερη αγωνία. Στο 90'+3', ο Μασταντουόνο βρέθηκε κοντά στο νικητήριο γκολ, όμως ο Βικάριο πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο πλασέ του, κρατώντας το 2-2 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.