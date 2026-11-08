ΠΑΟΚ: Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιάκιτς

Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο τραυματισμός του Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Κροάτης μέσος ένιωσε έντονους πόνους και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, με τον Γκρεγκ Τέιλορ να περνά στη θέση του. Η πρώτη εκτίμηση για την κατάστασή του κάνει λόγο για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, κάτι που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Παρά τον τραυματισμό του, ο Γιάκιτς αναμένεται να ενσωματωθεί κανονικά στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Κροατίας, καθώς έχει κληθεί για τις υποχρεώσεις του Νοεμβρίου. Εκεί θα υποβληθεί σε νέες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση του τραυματισμού του.