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ΑΠΟΕΛ: Νέο σόου Μπακασέτα με γκολ και ασίστ στον θρίαμβο επί του Άρη Λεμεσού

Για ακόμα έναν αγώνα ο Τάσος Μπακασέτας ήταν κομβικός και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη

ΑΠΟΕΛ: Νέο σόου Μπακασέτα με γκολ και ασίστ στον θρίαμβο επί του Άρη Λεμεσού
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Καθοριστικός ήταν για ακόμα ένα παιχνίδια για τον ΑΠΟΕΛ, ο Τάσος Μπακασέτας, με τον Έλληνα διεθνή να βρίσκει δίχτυα αλλά να μοιράζει και ασίστ και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του με 3-1 απέναντι στον Άρη Λεμεσού.

Οι πολύ καλές εμφανίσεις του Μπακασέτα στην Κύπρο, έκαναν τον Γιοβάνοβιτς να τον συμπεριλάβει εκ νέου στις κλήσεις του ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων της Εθνικής μας για το Nations League.

O αρχηγός της «Γαλανόλευκης» βρήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου τον Καρίγιο από κόρνερ και εκείνος με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1, ενώ στο 77΄ο Μπακασέτας με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

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