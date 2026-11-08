Grand Prix Βραζιλίας: Θρίαμβος του Νόρις στο Σάο Πάολο - Πρωταθλήτρια κατασκευαστών η Mercedes

Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Grand Prix της Βραζιλίας, καθώς κατάφερε να μετατρέψει την pole position σε νίκη, πανηγυρίζοντας την τρίτη του φετινή επιτυχία. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Κίμι Αντονέλι και διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, φτάνοντας πρώτος στην καρό σημαία.

Ωστόσο, η μεγάλη είδηση της ημέρας ήρθε από τη Mercedes, η οποία εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η γερμανική ομάδα επέστρεψε στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2021, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εξαιρετική σεζόν και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου.

Στο βάθρο μαζί με τον Νόρις ανέβηκαν οι δύο οδηγοί της Red Bull, με τον Μαξ Φερστάπεν να πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο Ολλανδός ξεκίνησε από την 21η θέση της εκκίνησης και κατάφερε να κερδίσει 19 θέσεις, πραγματοποιώντας μια σειρά από εξαιρετικές προσπεράσεις, σε μία πίστα όπου έχει γράψει τη δική του ιστορία.

Στην τέταρτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Τζορτζ Ράσελ, με τον Κίμι Αντονέλι να ακολουθεί στην πέμπτη. Ο Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε έκτος, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την έβδομη θέση, έπειτα από μάχη με τον Λίαμ Λόσον, ο οποίος περιορίστηκε τελικά στην όγδοη.

Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Λιούις Χάμιλτον στην ένατη θέση και ο Νίκο Χούλκενμπεργκ στη δέκατη. Αντίθετα, ο Βάλτερι Μπότας δεν πήρε μέρος στον αγώνα, ενώ εκτός Grand Prix έμεινε και ο Λανς Στρολ.