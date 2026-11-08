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Serie A: Οι «νερατζούρι» υπέταξαν την Κόμο του Δουβίκα και μείωσαν στο -1 από τη Λάτσιο

Εύκολο έργο είχε η Ίντερ απέναντι στην Κόμο, καθαρίζοντας από το πρώτο εικοσάλεπτο το ματς, ενώ παράλληλα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα

Serie A: Οι «νερατζούρι» υπέταξαν την Κόμο του Δουβίκα και μείωσαν στο -1 από τη Λάτσιο
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Η Ίντερ έκανε επίδειξη ισχύος νικώντας με 2-0 την Κόμο του βασικού Τάσου Δουβίκα για την 11η αγωνιστική της Serie A και κατάφερε να ανέβει ξανά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και να κλείσει ακόμα περισσότερα τη διαφορά από την πρωτοπόρο Λάτσιο που «κόλλησε» απέναντι στη Νάπολι.

Οι «νερατζούρι» χτύπησαν από νωρίς και με δύο γρήγορα τέρματα στο 12' και το 19' με τον Εσπόζιτο και τον Τουράμ αντίστοιχα «καθάρισαν» με συνοπτικές διαδικασίες την υπόθεση νίκη, ενώ δεν έδωσαν περιθώρια αντίδρασης στη Κόμο, αφού απειλήθηκαν ελάχιστα.

Ο Δουβίκας αγωνίστηκε σε όλο το ματς, ωστόσο ήταν αποκομμένος από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός.

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