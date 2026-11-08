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Serie A: Έμεινε όρθια απέναντι στη Νάπολι η Λάτσιο του MVP Μανδά και παρέμεινε πρώτη και αήττητη

Καθοριστικός ο Μανδάς με 6 επεμβάσεις και έχοντας αποτρέψει πολλές φορές τους Ναπολιτάνους να σκοράρουν 

Serie A: Έμεινε όρθια απέναντι στη Νάπολι η Λάτσιο του MVP Μανδά και παρέμεινε πρώτη και αήττητη
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Η Λάτσιο δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στη Serie A, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Νάπολι εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Ο Χρήστος Μανδάς ήταν καθοριστικός καθώς κατάφερε να πραγματοποιήσει 6 επεμβάσεις και κράτησε ζωντανή τη Λάτσιο στο ματς, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP του αγώνα.

Η ομάδα της Ρώμης προερχόταν από πέντε διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, όμως οι Ναπολιτάνοι έβαλαν τέλος στην πορεία της, αποφεύγοντας παράλληλα μια τρίτη συνεχόμενη ήττα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 28ο λεπτό. Ο Νόσλιν έβγαλε την κατάλληλη πάσα και ο Ντάβιντε Φρατέζι, με δύσκολο τελείωμα από κλειστή γωνία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Νάπολι προσπάθησε να απαντήσει πριν από την ανάπαυλα, αλλά ο Χρήστος Μανδάς κράτησε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 42', ο Έλληνας τερματοφύλακας σταμάτησε πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Χόιλουντ, αποτρέποντας την ισοφάριση.

Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κάνει το ίδιο και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 48ο λεπτό, ο Νόα Λανγκ έστειλε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να σκοράρει, με τη βοήθεια και του Πεδράθα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Για τη Νάπολι, η ισοπαλία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έβαλε τέλος σε ένα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές ήττες από τη Γιουβέντους (2-0) και την Πόρτο (4-1). Παράλληλα, όμως, η πίεση προς τον Μαξ Αλέγκρι παραμένει, αφού η ομάδα του βρίσκεται πλέον στη 10η θέση της βαθμολογίας.

Αντίθετα, η Λάτσιο διατήρησε την πρώτη θέση στη Serie A. Παρά την απώλεια δύο βαθμών, εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών από τη συμπολίτισσα και βασική αντίπαλό της στη μάχη της κορυφής.

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