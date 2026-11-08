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Ανησυχία στην Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Κέβιν Πάντερ πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε δύσκολα της Μπρεογκάν για την 7η αγωνιστική της Liga Endesa, ωστόσο η νίκη επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κέβιν Πάντερ.

Ανησυχία στην Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Κέβιν Πάντερ πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό
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Η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο, προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπρεογκάν και να πάρει τη νίκη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ για μεγάλο διάστημα, όμως οι «μπλαουγκράνα» έδειξαν την απαιτούμενη αποφασιστικότητα στο φινάλε και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, η νίκη δεν συνοδεύτηκε μόνο από χαμόγελα για την ομάδα της Βαρκελώνης, καθώς προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα με τον Κέβιν Πάντερ. Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί μόλις για 12 λεπτά.

Στο διάστημα της παρουσίας του στο παρκέ, ο Πάντερ είχε καταγράψει 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, πριν τεθεί εκτός αγώνα λόγω του τραυματισμού του. Πλέον, ο παίκτης αναμένεται να υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος και το διάστημα της απουσίας του, εφόσον χρειαστεί.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, καθώς ακολουθεί η ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την EuroLeague.

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