Ατυχία δίχως τέλος στην ΑΕΚ: Θλάση στους κοιλιακούς ο Φλιώνης

Νέο αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ, με τον Δημήτρη Φλιώνη να προστίθεται στη λίστα των τραυματιών.

Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» αποκόμισε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα οι απουσίες στην ομάδα να φτάσουν πλέον τις έξι.

Σύμφωνα με τη διάγνωση, ο Έλληνας γκαρντ υπέστη θλάση στα κοιλιακά τοιχώματα, στη δεξιά πλευρά. Άμεσα αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η έκταση του τραυματισμού και να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ακόμη έναν σημαντικό «πονοκέφαλο» για τον Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς περιορίζονται περαιτέρω οι διαθέσιμες λύσεις στην περιφερειακή γραμμή της ΑΕΚ. Ήδη εκτός δράσης βρίσκονται οι Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Φίζελ και Σκορδίλης, με τον Φλιώνη να αποτελεί την έκτη απουσία για την Ένωση.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Αδιανόητο…

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά έξι παίκτες συμπεριλαμβάνονται πλέον στο βεβαρυμένο «ιατρικό δελτίο» της ΑΕΚ, αφού τραυματίστηκε ξανά (και) ο Δημήτρης Φλιώνης.

Ο αρχηγός της Ομάδας μας υπέστη θλάση κοιλιακών τοιχωμάτων δεξιάς στη διάρκεια της αναμέτρησης με Παναθηναϊκό AKTOR και θα υποβληθεί άμεσα σε μαγνητική τομογραφία στο Meditteraneo Ηospital, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Υπενθυμίζεται, ότι εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων βρίσκονται και οι Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Ερτέλ, Φίζελ, Σκορδίλης».