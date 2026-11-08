Η ενημέρωση της ΑΕΚ για τον τραυματισμό του Μπράουν - Ενοχλήσεις στους κοιλιακούς ο Φλιώνης

Η ατυχία με τους τραυματισμούς της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν δεν έχει τελειωμό, καθώς νέο πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια της αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου, ο Γκρεγκ Μπράουν δεν πάτησε καλά στο παρκέ, πιάνοντας το δεξί του πόδι κοντά στον αχίλλειο.

Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε εσπευσμένα για τα αποδυτήρια, ενώ λίγο μετά η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ γνωστοποίησε με ενημέρωση πως το πρόβλημα πράγματι εντοπίζεται στον αχίλλειο και ο παίκτης θα μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Σα να μην έφτανε αυτό, πρόβλημα προέκυψε και με τον Δημήτρη Φλιώνη, καθώς ο αρχηγός της «Ένωσης» ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στους κοιλιακούς στο πρώτο μέρος και δεν έχει επιστρέψει από τα αποδυτήρια.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Αν είναι δυνατόν…

Ο Greg Brown τραυματίστηκε στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού στη διάρκεια του αγώνα με Παναθηναϊκό AKTOR, και θα διακομισθεί στο Μeditteraneo Hospital, προκειμένου για πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Η ανησυχία μας πρόδηλη…

Οι σκέψεις μας μαζί σου, Greg!».