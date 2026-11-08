Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου 2-4: Μεγάλο «διπλό» για τους Κυκλαδίτες σε χορταστική ματσάρα στου Ρέντη

Η Ελλάς Σύρου πέρασε με εντυπωσιακή ανατροπή από τον Ρέντη, επικρατώντας με 4-2 του Ολυμπιακού Β' για τη 10η αγωνιστική της Superbet League 2 και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα.

Αντίθετα, οι «ερυθρόλευκοι» του Άλβαρο Ρούμπιο γνώρισαν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους και συμπλήρωσαν οκτώ αγωνιστικές χωρίς τη... χαρά της νίκης.

Ο Ολυμπιακός Β' άνοιξε το σκορ στο 15' με εξαιρετικό σουτ του Σαντή, όμως η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Μπουλάρι ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 1-1.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Οτσοβέτσι ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 46', ενώ στο 56' ο ίδιος παίκτης, με δεύτερο προσωπικό τέρμα, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 1-3.

Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και μείωσαν σε 2-3 στο 74' με τον Μπιλάλ, μπαίνοντας ξανά στην διεκδίκηση του αγώνα. Μάλιστα, στο 91' έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Καραργύρης κράτησε το προβάδισμα για την Ελλάς με σημαντική επέμβαση.

Τελικά, στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, ο Μπουλάρι έφυγε στην αντεπίθεση και διαμόρφωσε το τελικό 2-4, σφραγίζοντας το διπλό της Ελλάς Σύρου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός Β (Άλβαρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Αβραμούλης (56' Καρκατσάλης) (65' λ.τρ. Ρέτσος), Γκοτζαμανίδης, Σιώζιος, Μαρτίνης, Φίλης, Λεγκίσι, Τουφάκης (65' Αγγελάκης), Μπακούλας, Ζουγλής (79' Κολοκοτρώνης), Σαντής (65' Μπιλάλ)

Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Βλάχος, Διαμαντής (27' λ.τρ. Γώγος), Ζαφείρης, Κουτσουδάκης (46' Ζάχι), Πρεβεζιάνος (76' Κρέτση), Μπάμπης, Τσιαντούλας (76' Τακεσιάν), Φελίσιο (87' Φαϊζάλ), Οτσοβέτσι, Μπουλάρι