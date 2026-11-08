AEK - Παναθηναϊκός AKTOR 74-83: Με... σφραγίδα Μπάντιο

Με τον Μπράνκου Μπάντιο να οργιάζει και να πραγματοποιεί την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ με 83-74.

Ο Σενεγαλέζος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν εντυπωσιακός ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 25 πόντους, 6/7 τρίποντα και 5 ριμπάουντ, όντας ένα εκ των κορυφαίων της... προβληματικής άμυνας του "τριφυλλιού".

Καθοριστικός για την νίκη του Παναθηναϊκού ο Χέιζ-Ντέιβις είχε 14 πόντους, όσους και ο Σιλβέν Φρανσίσκο που όμως βρέθηκε σε κακό.. μεσημέρι, ενώ παίκτης "κλειδί" ήταν ο Δημήτρης Μωραΐτης.

Από την άλλη, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ η οποία είχε να διαχειριστεί πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, τόσο πριν την έναρξη της αναμέτρησης όσο και κατά τη διάρκεια της, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να βλέπει τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να τελειώνει την αναμέτρηση με 19 πόντους.

Εξαιρετικό ξεκίνημα από πλευράς ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα να είναι εντυπωσιακή σε άμυνα και επίθεση. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα στην επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού, ενώ την ίδια στιγμή η μεγάλη αστοχία των “πράσινων” έδινε το δικαίωμα στην ΑΕΚ ανά επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα η ΑΕΚ ήταν μπροστά με 14-5, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να περιμένει τους παίκτες του σε έξαλλη κατάσταση.

Μετά το τάιμ άουτ και τις πρώτες αλλαγές ο Παναθηναϊκός έδειξε κάποια καλύτερα στοιχεία αλλά η ΑΕΚ ήταν ακόμα εκείνη που είχε τα ηνία του αγώνα. Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο παίκτης που προσπαθούσε να κρατήσει κοντά τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης για μία ακόμα φορά ήταν προκλητικός στο παιχνίδι του. Ο Ντέρεκ ουίλιαμς έδινε συνεχώς λύσεις για την ΑΕΚ, με τον “Δικέφαλο” να είναι μπροστά με 18-9 και τους “πράσινους” να βρίσκουν λύσεις από προσωπικές ενέργειες και να μειώνουν σε 18-14.

Ο Μωραΐτης μπήκε στο παρκέ και έδειξε εξ αρχή ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ήταν ο παίκτης που έφερε το ματς σε απόσταση εντός σουτ, 19-17 αλλά και πάλι ο Παναθηναϊκός δεν έδειχνε να είναι σε θέση να ανατρέψει την κατάσταση. Η διαφορά μέσα στα πρώτα 70 δευτερόλεπτα πήγε και πάλι στους 7 πόντους, 24-17, με τον “Ζοτς” να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ. Ο Σέρβος τεχνικός ζήτησε η μπάλα να πηγαίνει στον Λεσόρ, που είχε απέναντι του τον Τσαλμπούρη, με το σκορ να μειώνεται άμεσα στους 3 πόντους, 24-21. Σειρά του Σάκοτα για τάιμ άουτ με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στο ματς με άκρως αμυντική πεντάδα. Μωραΐτη, Μπάντιο, Καλαϊτζάκη, Μπόνγκα και Λεσόρ.

Καλύτερη η ΑΕΚ, είχε τον έλεγχο

Ο Μπάντιο ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, στην επίθεση και όχι στην άμυνα, την ώρα που η ΑΕΚ έχανε τη μία βολή μετά την άλλη. Ο Σενεγαλέζος παίκτης με 5 δικούς του πόντους έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 29-31, 3:30 πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τους Ομπράντοβιτς και Σάκοτα να έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Ο Σάκοτα δέχθηκε τελική ποινή, ο Παναθηναϊκός όμως έχασε τη βολή της τεχνικής ποινής, με τον Φρανσίσκο να κάνει το 30-33, 2:58 πριν τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει τρία αμυντικά ριμπάουντ συνεχόμενα, με τον Νόλεϊ να πετυχαίνει τρίποντο για το 33-33. Το τελείωμα του ημιχρόνου βρήκε την ΑΕΚ μπροστά αφού από τη μία τα συνεχόμενα λάθη του Φρανσίσκο δεν επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να μπει μπροστά στο σκορ, ενώ η ΑΕΚ βρήκε σκορ με τρίποντο του Ουίλιαμς και απίθανο τρίποντο πίσω από το κέντρο με τη λήξη του αγώνα από τον Μπάρτλεϊ, που έκανε το 40-37.

Μπροστά ο Παναθηναϊκός, όρθια η ΑΕΚ

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Παναθηναϊκός είδε τον Φρανσίσκο να πατάει γκάζι και με δικούς του πόντους να μειώνει σε 45-42. Ο Γάλλος παίκτης εκτός υπό το σκοράρισμα ξεκίνησε να δίνει πολλά και στο κομμάτι της δημιουργίας, αλλά η ΑΕΚ παρά τα προβλήματα της συνέχιζε να βρίσκει λύσεις από πολλούς παίκτες, 47-42. Ο Μήτογλου αν και άστοχος από μακριά τελείωνε τις φάσεις από κοντά και ο Μπόνγκα με σουτ τριών πόντων έφερε το ματς στον πόντο, 48-47. Ο Κατσίβελης όμως απάντησε και με δικό του τρίποντο έστειλε και πάλι τη διαφορά στο +5, 52-47.

Η ΑΕΚ ήλεγχε ξεκάθαρα τον αγώνα, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να βλέπει τον Μπράνκου Μπάντιο να “οδηγεί” την ομάδα του. Αρχικά μείωσε σε 53-51, ενώ με τρίποντο από τη γωνία, 2 λεπτά πριν από την λήξη της τρίτης περιόδου, ο Μπάντιο έκανε το 55-57, αλλά και να είναι ο άνθρωπος ο οποίος δε μπόρεσε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά.

Συμπαραστάτης του Μπάντιο ο Ντέιβις

Ο Μπάντιο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του και έκανε τα πάντα σε άμυνα και επίθεση, “οδηγώντας” τον Παναθηναϊκό στο +6, 57-63. Ο Χουάντσο πετύχαινε ένα ακόμα τρίποντο, αλλά ο Μπάρτλεϊ ήταν εκείνος που προσπαθούσε να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ και με σουτ τριών πόντων, μείωσε σε 63-66. Ο Μπάντιο όμως ήταν και πάλι εκεί και με τρίποντο έφτασε τους 22 πόντους και έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +5. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη της διαφορά αφού με σουτ τριών πόντων, αυτή τη φορά από τον Χέιζ-Ντέιβις το σκορ έγινε 64-72, πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.

Το "έσβησε" ο Μπαντιο

Στο επόμενο πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός ήταν το αφεντικό του αγώνα. Τη στιγμή που η ΑΕΚ τα περίμενε όλα από τον Μπάρτλεϊ, οι "πράσινοι" είδαν τον Χέιζ-Ντέιβις να ανεβάζει στροφές και να δίνει πολλές λύσεις στον Μπράνκου Μπάντιο ο οποίος ήταν ο παίκτης που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα.

Τα Δεκάλεπτα:19-14, 40-37, 55-57, 74-83

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