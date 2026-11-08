«Συναγερμός» στην ΑΕΚ: Αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο Μπράουν (vid)
Πρόβλημα με τον Γκρεγκ Μπράουν στην ΑΕΚ, καθώς ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, πιάνοντας τον αχίλλειο στο δεξί του πόδι.
Για ακόμη μια φορά στη φετινή σεζόν, η ΑΕΚ έχει να διαχειριστεί προβλήματα με τραυματισμό παίκτη.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στη SUNEL Arena ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς μετά από εκτελεσμένη βολή δεν πάτησε καλά στο παρκέ, πιάνοντας χαμηλά το δεξί του πόδι.
Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε αμέσως, κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή μετρούσε 5 πόντους και 2 ριμπάουντ.