Συναγερμός στο σπίτι του ΛεΜπρόν Τζέιμς: Συνελήφθη άνδρας που ισχυριζόταν ότι είναι γιος του

Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στην κατοικία του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός άνδρα που εντοπίστηκε εντός της ιδιοκτησίας του Αμερικανού σταρ και φέρεται να υποστήριξε ότι είναι γιος του.

Όπως αναφέρει το TMZ, το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (6/11), όταν το προσωπικό ασφαλείας της κατοικίας του Τζέιμς, στην περιοχή Μπρέντγουντ, αντιλήφθηκε μέσω του συστήματος παρακολούθησης την παρουσία ενός άγνωστου άνδρα στον χώρο.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με δυνάμεις του LAPD να μεταβαίνουν στην κατοικία και να συλλαμβάνουν τον άνδρα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε, μάλιστα, ο ισχυρισμός του κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ότι θεωρούσε τον εαυτό του γιο του ΛεΜπρόν Τζέιμς, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη που να επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στο ESPN ότι η υπηρεσία δέχθηκε κλήση στις 21:39 (τοπική ώρα) για πιθανή διάρρηξη στην κατοικία του NBAer. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για stalking.

Σύμφωνα με το TMZ, ο άντρας που συνελήφθη δεν κατάφερε να εισέλθει στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν βρισκόταν στην κατοικία του όταν συνέβη το περιστατικό. Ο 41χρονος σταρ ήταν στο Κλίβελαντ, όπου αντιμετώπιζε με τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς την πρώην ομάδα του, τους Καβαλίερς.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του «Βασιλιά» αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο στο ESPN, ενώ δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του άνδρα ή τα κίνητρα της ενέργειάς του.