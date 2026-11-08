Μαραθώνιος Αθήνας: Νικήτρια η Γιατάνε Ντούσα στις γυναίκες - Ξεχώρισε η Σταματία Νούλα
Η Γιατάνε Ντούσα από την Αιθιοπία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας 2026, κόβοντας πρώτη το νήμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο με χρόνο 2:30:04.
Η Γιατάνε Ντούσα από την Αιθιοπία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας για το 2026.
Η Ντούσα τερμάτισε σε 2:30:04, αφήνοντας δεύτερη την συμπατριώτισσά της, Τσιγιόν Τεμεσγκέν, με 2:30:29. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Τζέιν Μπαρέικις από τις ΗΠΑ με 2:32:59.
Όσον αφορά την ελληνική παρουσία, η Σταματία Νούλα και η Αθανασία Κοκκορού ξεχώρισαν και κατέλαβαν την έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα στη γενική κατάταξη.
Η Σταματία Νούλα τερμάτισε με χρόνο 2:35:13, ενώ από την άλλη η Αθανασία Κοκκορού ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 2:36:31.
Η πρώτη οκτάδα
- Γιατάνε Κορμόσε Ντούσα (Αιθιοπία) | 2:30:04
- Τσιγιόν Αμπέμπε Τεμέσγκεν (Αιθιοπία) | 2:30:29
- Τζέιν Τζεπκεμπόι Μπαρέικις (ΗΠΑ) | 2:32:59
- Ατσέντε Μπάισα Τεσέμα (Αιθιοπία) | 2:33:10
- Μίλισεντ Τζεμουτάι Κίμπετ (Κένυα) | 2:35:10
- Σταματία Νούλα (Ελλάδα) | 2:35:13
- Αθανασία Κοκκορού (Ελλάδα) | 2:36:28
- Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά (Ελλάδα) | 2:45:06