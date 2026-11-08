Μαραθώνιος Αθήνας: Νικήτρια η Γιατάνε Ντούσα στις γυναίκες - Ξεχώρισε η Σταματία Νούλα

Η Γιατάνε Ντούσα από την Αιθιοπία ήταν η μεγάλη νικήτρια στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας για το 2026.

Η Ντούσα τερμάτισε σε 2:30:04, αφήνοντας δεύτερη την συμπατριώτισσά της, Τσιγιόν Τεμεσγκέν, με 2:30:29. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Τζέιν Μπαρέικις από τις ΗΠΑ με 2:32:59.

Όσον αφορά την ελληνική παρουσία, η Σταματία Νούλα και η Αθανασία Κοκκορού ξεχώρισαν και κατέλαβαν την έκτη και έβδομη θέση αντίστοιχα στη γενική κατάταξη.

Η Σταματία Νούλα τερμάτισε με χρόνο 2:35:13, ενώ από την άλλη η Αθανασία Κοκκορού ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 2:36:31.

Η πρώτη οκτάδα