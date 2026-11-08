Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Οι επιστροφές στην ενδεκάδα και το δίλημμα του Αλγουαθίλ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να καταλήγει στις επιλογές του για την ενδεκάδα.

Οι επιστροφές βασικών ποδοσφαιριστών δίνουν επιπλέον λύσεις στον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος καλείται, ωστόσο, να πάρει και ορισμένες δύσκολες αποφάσεις.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Ορτέγκα, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Ρέτσος και Πιρόλα έχουν το προβάδισμα για να αποτελέσουν το δίδυμο των στόπερ.

Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Πέντερσεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει, δεδομένου ότι ο Σάλιακας αντιμετωπίζει ενοχλήσεις από χτύπημα στη μέση που δέχθηκε στο παιχνίδι με τη Ρεν, στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί.

Στην απέναντι πλευρά, ο Τικνιζιάν αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, παίρνοντας τη θέση του Μπρούνο, ο οποίος αγωνίστηκε απέναντι στη Ρεν. Η συγκεκριμένη επιλογή, ωστόσο, δεν είναι απλή για τον Αλγουαθίλ, καθώς στην πλευρά του θα έχει απέναντί του τον Ζίφκοβιτς. Πρόκειται για ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Στη μεσαία γραμμή, ο Φρόιλερ αναμένεται να επανέλθει στην ενδεκάδα, με τον Πουέρτα να έχει τον πρώτο λόγο για να αγωνιστεί δίπλα του. Μπροστά από τους δύο χαφ θα βρίσκεται ο Τσικίνιο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο πίσω από τον επιθετικό.

Στα άκρα της επίθεσης, ο Ζότα Σίλβα θεωρείται δεδομένος για τη μία πλευρά, ενώ για την άλλη θέση υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στους Ρόκα και Μαρτίνς. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης όλα δείχνουν ότι ο Μάριους Μουαντιλματζί θα πάρει την ευκαιρία να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα – Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν – Φρόιλερ, Πουέρτα – Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα (Μαρτίνς) – Μουαντιλματζί.