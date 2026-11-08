ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Γιαμπουσέλε το «τριφύλλι» - Η... 11άδα του Ομπράντοβιτς

Με αρκετές διαφοροποιήσεις θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες.

Ο Κέντρικ Ναν δεν βρίσκεται στην εξάδα των ξένων, καθώς ταξίδεψε στο Κατάρ προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την έκδοση διαβατηρίου. Η επιστροφή του στην Ελλάδα αναμένεται την Τρίτη (10/11), ώστε να τεθεί στη διάθεση της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague.

Από την εξάδα των ξένων απουσιάζει κι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος ταλαιπωρείται από ελαφριά ίωση. Έτσι, οι έξι ξένοι που έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι οι Φρανσίσκο, Μπαντιό, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, Μπόνγκα και Ερνανγκόμεθ.

Παράλληλα, εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ένωση έμεινε κι ο Κώστας Σλούκας. Ο Έλληνας γκαρντ αισθάνθηκε ένα σφίξιμο κι αποφασίστηκε να προφυλαχθεί, με το βλέμμα στραμμένο στο ματς με την Μπαρτσελόνα για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Επίσης, ο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει και στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα, οι οποίοι έμεινε κι εκείνοι εκτός αποστολής.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ αποτελείται από τους: Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραΐτη, Μπαντιό, Χέιζ-Ντέιβις, Βαρβαρίτη, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ.