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ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Γιαμπουσέλε το «τριφύλλι» - Η... 11άδα του Ομπράντοβιτς

Οι Κώστας Σλούκας και Γκέρσον Γιαμπουσέλε δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL - Εκτός είναι κι οι Ναν, Ρογκαβόπουλος, αλλά κι o Λευτέρης Μαντζούκας.

Ηλίας Λαλιώτης

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα και Γιαμπουσέλε το «τριφύλλι» - Η... 11άδα του Ομπράντοβιτς
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Με αρκετές διαφοροποιήσεις θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες.

Ο Κέντρικ Ναν δεν βρίσκεται στην εξάδα των ξένων, καθώς ταξίδεψε στο Κατάρ προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την έκδοση διαβατηρίου. Η επιστροφή του στην Ελλάδα αναμένεται την Τρίτη (10/11), ώστε να τεθεί στη διάθεση της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague.

Από την εξάδα των ξένων απουσιάζει κι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος ταλαιπωρείται από ελαφριά ίωση. Έτσι, οι έξι ξένοι που έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι οι Φρανσίσκο, Μπαντιό, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, Μπόνγκα και Ερνανγκόμεθ.

Παράλληλα, εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Ένωση έμεινε κι ο Κώστας Σλούκας. Ο Έλληνας γκαρντ αισθάνθηκε ένα σφίξιμο κι αποφασίστηκε να προφυλαχθεί, με το βλέμμα στραμμένο στο ματς με την Μπαρτσελόνα για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Επίσης, ο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει και στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα, οι οποίοι έμεινε κι εκείνοι εκτός αποστολής.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ αποτελείται από τους: Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραΐτη, Μπαντιό, Χέιζ-Ντέιβις, Βαρβαρίτη, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ.

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