Χάος στο Βαλένθια - Ρεάλ: Επεισόδιο Μπέλιγχαμ και Ρούντιγκερ με σεκιούριτι

Άκρως επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης για τη 12η αγωνιστική της La Liga.

Χάος στο Βαλένθια - Ρεάλ: Επεισόδιο Μπέλιγχαμ και Ρούντιγκερ με σεκιούριτι
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Η Ρεάλ επικράτησε 3-0 της Βαλένθια εκτός έδρας για τη 12η αγωνιστική της La Liga, με τους γηπεδούχους να έχουν έντονα παράπονα για τη διαιτησία από το πρώτο ημίχρονο.

«Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτή τη συνέντευξη. Είναι μ@λ@κιες. Αυτή η συνέντευξη δεν βγάζει κανένα νόημα. Μας χρεώνουν φάουλ που δεν υπάρχουν. Είναι μ@λ@κιες. Δεν υπήρχε φάουλ στο πρώτο γκολ. Ο διαιτητής δεν είναι δίκαιος», τόνισε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μαφέο στο ημίχρονο.

Την ίδια ώρα ωστόσο χάος επικρατούσε στη φυσούνα των αποδυτηρίων. Ο Μπέλιγχαμ σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» τράβηξε από την μπλούζα τον αθλητικό διευθυντή της Βαλένθια, Μπραούλιο, ο οποίος φώναζε στον βοηθό διαιτητή.

Η ενέργεια αυτή έφερε μεγαλύτερη ένταση μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, ενώ στη μέση μπήκαν και άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου, που προσπάθησαν να απωθήσουν τους παίκτες της «βασίλισσας».

Ποδοσφαιριστές έπεσαν πάνω τους και ο Ρούντιγκερ, σύμφωνα με αναφορές, χτύπησε τον έναν στο πρόσωπο.

Η Βαλένθια ισχυρίζεται πως έχει στην κατοχή της το σχετικό βίντεο με το επεισόδιο και θα το παραδώσει στη διοργανώτρια αρχή.

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