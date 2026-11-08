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GBL: Πού θα δείτε την αναμέτρηση Μαρούσι - Ολυμπιακός

Το Μαρούσι υποδέχεται τον Ολυμπιακό (08/11, 17:30) για την 6η αγωνιστική της GBL.

GBL: Πού θα δείτε την αναμέτρηση Μαρούσι - Ολυμπιακός
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Το Μαρούσι φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο κλειστό του «Αγίου Θωμά» (08/11, 17:30) για την 6η αγωνιστική της GBL.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στον Προμηθέα και θέλουν να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν στη σημερινή αναμέτρηση.

Οι Πειραιώτες θέλουν να διατηρήσουν το απόλυτο εντός των συνόρων και να αφήσουν πίσω τους την ήττα στη EuroLeague από τον Ερυθρό Αστέρα.

Το ματς θα ξεκινήσει στις 17:30 και μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΠΟΡ FM TV 2.

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