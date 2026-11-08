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Πού θα δείτε την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο για τη 10η αγωνιστική της Super League

Η ώρα και το κανάλι της δοκιμασίας του ΟΦΗ απέναντι στον Ατρόμητο για τη Super League

Πού θα δείτε την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ατρόμητο για τη 10η αγωνιστική της Super League
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Σε τελείως διαφορετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται ο ΟΦΗ με τον Ατρόμητο, με τους Κρητικούς να μετρούν τρεις νίκες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις και προερχόμενοι από ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στην Χάποελ Μπερ Σεβά για το Europa League, την ώρα που ο Ατρόμητος δυσκολεύεται αρκετά φέτος και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 5 βαθμούς.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία αλλά και με δεδομένη κούραση από την ευρωπαϊκή της αναμέτρηση, ωστόσο θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εγχώριες υποχρεώσεις της πριν τη διακοπή των Εθνικών.

Ο Ατρόμητος προέρχεται από νίκη με 2-0 επί του ουραγού της βαθμολογίας Βόλου, που ήταν και η μοναδική του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα και ευελπιστεί για ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον κουρασμένο ΟΦΗ.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 18:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2 League.

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