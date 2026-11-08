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Παρί Σεν Ζερμέν - Τρουά 1-0: Ο Ζαμπάρνι «ξεκλείδωσε» την άμυνα της Τρουά

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 1-0 της Τρουά για τη 10η αγωνιστική της Ligue 1. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζαμπάρνι με κεφαλιά στο 39ο λεπτό.

Παρί Σεν Ζερμέν - Τρουά 1-0: Ο Ζαμπάρνι «ξεκλείδωσε» την άμυνα της Τρουά
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Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Τρουά για τη 10η αγωνιστική της Ligue 1 και παρέμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, βρίσκοντας τελικά τη λύση λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Οι Παριζιάνοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν από τα πρώτα λεπτά με τον Μαγιούλου, ο οποίος ανάγκασε τον Κονατέ σε εντυπωσιακή επέμβαση. Στο 38', ο Φεράν Τόρες δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, όμως ο τερματοφύλακας της Τρουά αντέδρασε ξανά αποτελεσματικά.

Ένα λεπτό αργότερα, ωστόσο, ο Ζαμπάρνι έδωσε τη λύση, σκοράροντας με κεφαλιά και διαμορφώνοντας το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Παρί αναζήτησε και δεύτερο γκολ, με τους Ζαΐρ-Εμερί και Φεράν Τόρες να έχουν τις δικές τους ευκαιρίες.

Η Τρουά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τον Μαρονιέ, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Έτσι, το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κρατά τους τρεις βαθμούς και την πρώτη θέση.

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