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Super League: «Χτυποκάρδια» για τέσσερις πριν τη διακοπή

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, σε… game of thrones πριν από την τελευταία διακοπή λόγω Εθνικών για το 2026. 

Super League: «Χτυποκάρδια» για τέσσερις πριν τη διακοπή
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Η 10η αγωνιστική είναι μία απ’ τις πλέον… πονηρές που έχουν διεξαχθεί ως τώρα στη Super League. Με ικανοποιητικό αριθμό αγώνων να έχουν πραγματοποιηθεί, μπαίνουμε πλέον σε διψήφιο αριθμό και ο… χειμώνας ήρθε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Με τη «μάχη» για το θρόνο, να είναι μεγάλη όπως φαίνεται.

Ο Παναθηναϊκός είναι η πιο σταθερή ομάδα ως τώρα, ο Ολυμπιακός έχει βρει τα πατήματά του και καιροφυλακτεί, ο ΠΑΟΚ παρά τις απώλειές του παραμένει σε τροχιά ελπίδας για κορυφή, ενώ η ΑΕΚ που έχει και ματς λιγότερο, αποδεδειγμένα έχει την αξία και την ικανότητα.

Η αγωνιστική αυτή οδηγεί στην τελευταία διακοπή πρωταθλήματος λόγω Εθνικών ομάδων για το 2026. Και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι εικόνα θα υπάρχει το βράδυ της Κυριακής. Ποιοι θα πάνε με χαμόγελα στη διακοπή και ποιοι με γκρίνια.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Ηρακλή, χωρίς τα δύο καλύτερα χαφ του (Ουναΐ και Κάνγκουα). Κατά συνέπεια η δοκιμασία θα είναι δεδομένα δύσκολη. Τη στιγμή που οι «πράσινοι» ξέρουν καλά πως μια νίκη πέρα από τη διατήρηση στην κορυφή, ίσως και να τους αυξήσει την διαφορά, καθώς ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ.

To «τριφύλλι» είναι στους 24 βαθμούς ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 22. Έτσι με νίκη του Παναθηναϊκού και απώλεια για τους Πειραιώτες, η απόσταση θα είναι μεγαλύτερη της μίας νίκης.

Υπάρχει όμως και το αντίθετο σενάριο. Ο Παναθηναϊκός να «στραβοπατήσει» στη Θεσσαλονίκη και να δώσει το έξτρα κίνητρο στον Ολυμπιακό να ανέβει στην κορυφή, μόνος του ή με συγκάτοικο τον αιώνιο. Αλλάζοντας τα δεδομένα πριν τη διακοπή.

Ο ΠΑΟΚ που είναι στο -6 από την κορυφή, «καίγεται» για το ματς στο «Καραϊσκάκης». Σε αυτό το ενδεχόμενο θα μειώσει στον πόντο από τον Ολυμπιακό και στη χειρότερη θα διατηρήσει την απόσταση από τον Παναθηναϊκό. Όμως είναι σημαντικό να προσπεράσει ξανά τον Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι τρίτος με 19 βαθμούς έναντι 18 του «Δικέφαλου».

Όσο για την ΑΕΚ, θεωρητικά έχει το ευκολότερο έργο απ’ όλους, καθώς θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό αναζητώντας επιστροφή στις νίκες μετά από τρεις ήττες σε τρεις διοργανώσεις (ΠΑΟΚ Κύπελλο, Παναθηναϊκό Πρωτάθλημα, Ρεάλ Μαδρίτης Champions League). Η Ένωση είναι στους 17 με ματς λιγότερο απ’ τους υπόλοιπους (2 λιγότερα από τον Άρη). Δική της επικράτηση αυτόματα την βγάζει κερδισμένη καθώς από τους υπόλοιπους δεδομένα θα «στραβοπατήσει» κάποιος ή κάποιοι.

Κι όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στη 10η αγωνιστική, με το Πρωτάθλημα να έχει ήδη… πάρει φωτιά!

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