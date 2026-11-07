Super League: Χωρίς Μήτογλου αλλά με Ντάνι Γκαρθία η αποστολή του Ατρομήτου για τον ΟΦΗ

Σε ανοδική πορεία βρίσκεται ο Ατρόμητος, ο οποίος προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες στο Κύπελλο Ελλάδας και τη Super League. Η ομάδα του Περιστερίου επικράτησε του Βόλου με 3-1 και 3-0 μέσα σε λίγες ημέρες και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο.

Επόμενη αποστολή για τους Περιστεριώτες είναι η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30. Οι Κρητικοί προέρχονται από τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά και, παρά την πιθανή επιβάρυνση από το παιχνίδι, έχουν ανεβασμένη ψυχολογία.

Πρόκειται για μια απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ατρόμητο, που θα επιδιώξει να παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο και να προσθέσει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη συγκομιδή του, βελτιώνοντας τη θέση του στη βαθμολογία.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν υπολογίζει στον Σίμο Μήτογλου, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος, παρά το γεγονός ότι έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κρίστοφερ Νούνιες, που έπειτα από περίπου δύο μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού βρίσκεται ξανά στην αποστολή. Στις επιλογές του προπονητή συμπεριλαμβάνεται και ο Ντάνι Γκαρθία.

Η αποστολή: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Γκαρθία, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Οφόρι, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.