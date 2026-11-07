«Βόμβα» από Φλοίσβο, «λύγισε» τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ρέντη

Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου πέτυχε σπουδαία νίκη με 3-0 σετ απέναντι στον Ολυμπιακό, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή και MVP τον Κάμντεντ Τζιάνι, και έκανε το 3/3 στη Novibet Volley League.

Οι γηπεδούχοι έδειξαν από την αρχή τις διαθέσεις τους, κατακτώντας το πρώτο σετ με 25-20. Στο δεύτερο, παρά την προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» να επιστρέψουν, ο Φλοίσβος διατήρησε τον έλεγχο και έκανε το 2-0 με 25-21.

Το τρίτο σετ ήταν πιο αμφίρροπο, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά και να διεκδικεί μέχρι τέλους την παράταση του αγώνα. Ωστόσο, η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία και με 26-24 ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, καθώς το Σάββατο (14/11) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Μετς, για την 4η αγωνιστική. Την ίδια ημέρα, ο Φλοίσβος θα φιλοξενήσει τον Μίλωνα, έχοντας γνωρίσει την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα σύμφωνα με το αρχικό κείμενο.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 21-25, 24-26).