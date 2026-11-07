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Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Ντελάπ πανηγύρισε με «SIUUU» τα δύο του γκολ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Ντελάπ πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Κριστιάνο Ρονάλντο στην φοβερή νίκη της Νότιγχαμ με 3-1 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι 

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Ντελάπ πανηγύρισε με «SIUUU» τα δύο του γκολ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι
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Η Νότιγχαμ Φόρεστ διέλυσε με 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι για την 10η αγωνιστική της Premier League, έχοντας σε φοβερή μέρα τον Λίαμ Ντελάπ, ο οποίος με δύο δικά του γκολ σφράγισε τη νίκη των γηπεδούχων και υποχρέωσε τους «Πολίτες» στην τρίτη τους διαδοχική νίκη.

Μάλιστα, ο Άγγλος επιθετικός, στο δεύτερο του γκολ ξέσπασε και πανηγύρισε όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το περίφημο «Siuuu», πιθανότατα ως φόρο τιμής για τον θρυλικό σουπερσταρ, ο οποίος ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την Εθνική Πορτογαλίας μετά τη σύγκρουση που είχε τόσο με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ζόρζε Ζεσούς, όσο και με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Δείτε τον πανηγυρισμό και το γκολ του Ντελάπ:

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