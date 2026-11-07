Στέφανος Τζίμας: Επέστρεψε μετά από 11 μήνες στις προπονήσεις της Μπράιτον

Πλατιά είναι τα χαμόγελα στη Μπράιτον καθώς ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν, Στέφανος Τζίμας, επέστρεψε μετά από 11 μήνες στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας των «Γλάρων».

Ο Έλληνας επιθετικός υπέστη σοβαρότατο τραυματισμό στο ντεμπούτο του στην βασική 11αδα στο πρωτάθλημα με την Μπράιτον στην αναμέτρηση απέναντι στην Άστον Βίλα, στις 3 του Δεκέμβρη του 2025, όταν έπαθε ρήξη χιαστού.

Ωστόσο, δεν τα έβαλε κάτω, δούλεψε σκληρά και έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου προπονήθηκε για πρώτη φορά με τους συμπαίκτες του έπειτα από έντεκα μήνες.