Μπράιτον: Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του ο Στέφανος Τζίμας

Αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους μετρά ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπράιτον με την Άστον Βίλα.

Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός έχει ανεβάσει σταδιακά ρυθμούς, συμμετέχοντας πλέον στις προπονήσεις της ομάδας Κ21. Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Sussex World», στόχος του είναι να ενταχθεί από την επόμενη εβδομάδα στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη επάνοδό του.

Θετικά μηνύματα για την πορεία της αποθεραπείας του έστειλε και ο Φάμπιαν Χούρτσελερ. Ο προπονητής της Μπράιτον στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία που επιδεικνύει ο 20χρονος φορ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως η ομάδα δεν σκοπεύει να επισπεύσει τη διαδικασία της επιστροφής του.

«Έχει απίστευτη νοοτροπία, νοοτροπία νικητή. Ανυπομονούμε να τον έχουμε ξανά στην ομάδα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

Ο Χούρτσελερ θεωρεί πως ο Τζίμας μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική μονάδα για τους «γλάρους», έχοντας ήδη προλάβει να αφήσει θετικές εντυπώσεις πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του. Στο πρώτο του διάστημα με την πρώτη ομάδα της Μπράιτον, ο Έλληνας επιθετικός είχε απολογισμό τρία γκολ και δύο ασίστ σε 12 συμμετοχές.