ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε Μοντέρο: «Να σε δούμε στο παρκέ το συντομότερο δυνατό»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει… τραβήξει πολλά από τους τραυματισμούς αθλητών της τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζει καλά τις δυσκολίες, τον αγώνα και τη στεναχώρια αυτών των παιδιών όταν προκύπτουν ζητήματα υγείας.

Έτσι, σε μια κίνηση αθλητικού πνεύματος, οι «πράσινοι» ευχήθηκαν στον Ζαν Μοντέρο για τον σοβαρό τραυματισμό του που τον οδήγησε στο χειρουργείο.

Η ανάρτηση του «τριφυλλιού» αναφέρει:

« Ο Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τις καλύτερες ευχές του στον Jean Montero για ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Σου ευχόμαστε δύναμη σε αυτή την περίοδο και ελπίζουμε να σε δούμε ξανά στο παρκέ το συντομότερο δυνατό».