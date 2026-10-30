Μπαρτζώκας: «Τραγικά τα νέα που ακούσαμε για τον Μοντέρο - Το μάθαμε μια ώρα πριν το ματς»

Ο Ολυμπιακός έκαμψε με δυσκολία την αντίσταση της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 7-2, ενώ παράλληλα έκλεισε με 2/2 την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν παρά τις απουσίες.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην αξία της νίκης, ενώ την ίδια ώρα αναφέρθηκε και στον σοβαρό τραυματισμό του Ζαν Μοντέρο που έχει σοκάρει ολόκληρο τον οργανισμό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Ευχαριστούμε τον κόσμο αλλά και τους παίκτες μας. Κανένας δεν πρέπει να υποτιμά την EuroLeague. Μια "διπλή" εβδομάδα μας δίνει λίγο χρόνο να αναρρώσουμε και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να δώσω τα εύσημα στους παίκτες μας».

«Μας λείπει λίγη ποιότητα, είναι έξω οι Μοντέρο, Φουρνιέ, ο νέος μας παίκτης, ο Ντόρσεϊ, ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν έτοιμος. Όταν σου λείπει ταλέντο πρέπει να ανεβάσεις τα υπόλοιπα, τα hustle plays, τα ριμπάουντ, πρέπει να κινήσε, να μοιράζεσαι την μπάλα. Σήμερα δεν είχαμε πολλές ασίστ. Τα νέα που ακούσαμε για τον Μοντέρο είναι τραγικά για εμάς. Είναι μέρος της ζωής μας οι τραυματισμοί αλλά το μάθαμε μια ώρα πριν το ματς. Ξέρω ότι όλοι είναι σκεπτικοί.

Παίζουμε τόσα πολλά ματς, ακόμα και εδώ δεν είναι η δική μας έδρα. Μεγάλος σεβασμός για όσους έρχονται να μας υποστηρίξουν. Είναι δύσκολο κομμάτι της σεζόν αυτό. Είμαστε δεύτεροι, κάθε νίκη μετράει».