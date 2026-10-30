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Βίρτους - Μπεσίκτας 101-103: Ο Μόργκαν «ξέρανε» με buzzer-beater τη Μπολόνια

Με αδιανόητη αντεπίθεση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, η Μπεσίκτας επέστρεψε από το -13 και «άλωσε» την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 101-103, χάρις το απίθανο buzzer-beater τρίποντο του Κόνορ Μόργκαν 1'' πριν από τη λήξη.

Βίρτους - Μπεσίκτας 101-103: Ο Μόργκαν «ξέρανε» με buzzer-beater τη Μπολόνια
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Σε ένα παιχνίδι-θρίλερ που είχε κυριολεκτικά τα... πάντα, η Μπεσίκτας επέστρεψε από το -13, λυγίζοντας τη Βίρτους Μπολόνια εκτός έδρας με 103-101, χάρις το «χρυσό» τρίποντο του Κόνορ Μόργκαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά και την ηγετική εμφάνιση του Λόνι Ουόκερ (30 πόντους).

Οι Ιταλοί έδειχναν να «αγκαλιάζουν» τη νίκη όταν προηγήθηκαν με 97-84 μόλις 3:47 πριν το φινάλε, όμως υπολόγιζαν χωρίς τους... Τούρκους.

Με τον εκπληκτικό Λόνι Ουόκερ να κάνει «όργια» στην επίθεση (30 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και τον Σκότι Γουίλμπεκιν να προσθέτει 16 πόντους, η Μπεσίκτας ροκάνισε τη διαφορά, πριν ο Μόργκαν ευστοχήσει στο σουτ της βραδιάς πίσω από τα 6,75 μ. για το τελικό 101-103.

Με αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα, η Μπεσίκτας βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-5, ενώ η Βίρτους Μπολόνια υποχώρησε επίσης στο 4-5 μετά την τρίτη διαδοχική της ήττα στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 54-47, 74-70, 101-103.

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