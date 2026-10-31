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Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή οι δύο «αιώνιοι» - Κοιτάζουν ψηλά Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής, με τις δύο ελληνικές ομάδες να συγκατοικούν πλέον στην κορυφή.

Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή οι δύο «αιώνιοι» - Κοιτάζουν ψηλά Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι
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Η 9η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να συγκατοικούν πλέον με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της κατάταξης.

Η Μπαρτσελόνα πήρε το ισπανικό ντέρμπι με τη Βαλένθια, η Μπεσίκτας σόκαρε τη Βίρτους στη Μπολόνια με τρομερό buzzer-beater του Μόργκαν, ενώ Ντουμπάι, Ζάλγκιρις και Βιλερμπάν αξιοποίησαν τις έδρες τους, φτάνοντας στα ροζ φύλλα αγώνα.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου 103-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-99

Ρεάλ Μαδρίτη - Φενέρμπαχτσε 95-76

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR 83-68

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 84-78

Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83

Ζάλγκιρις Κάουνας - Παρτιζάν 87-80

Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79

Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας 101-103

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94

Η βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκός AKTOR 7-2
  2. Ολυμπιακός 7-2
  3. Βαλένθια 6-3
  4. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
  5. Ρεάλ Μαδρίτης 6-3
  6. Φενέρμπαχτσε 6-3
  7. Ντουμπάι 6-3
  8. Ερυθρός Αστέρας 6-3
  9. Μπαρτσελόνα 6-3
  10. Ζαλγκίρις Κάουνας 5-4
  11. Βίρτους Μπολόνια 4-5
  12. Παρτιζάν 4-5
  13. Αναντολού Εφές 4-5
  14. Βιλερμπάν 4-5
  15. Μπεσίκτας 4-5
  16. Παρί 3-6
  17. Μπάγερν Μονάχου 2-7
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
  19. Αρμάνι Μιλάνο 1-8
  20. Μπασκόνια 1-8
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