Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή οι δύο «αιώνιοι» - Κοιτάζουν ψηλά Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι

Η 9η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να συγκατοικούν πλέον με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της κατάταξης.

Η Μπαρτσελόνα πήρε το ισπανικό ντέρμπι με τη Βαλένθια, η Μπεσίκτας σόκαρε τη Βίρτους στη Μπολόνια με τρομερό buzzer-beater του Μόργκαν, ενώ Ντουμπάι, Ζάλγκιρις και Βιλερμπάν αξιοποίησαν τις έδρες τους, φτάνοντας στα ροζ φύλλα αγώνα.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου 103-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-99

Ρεάλ Μαδρίτη - Φενέρμπαχτσε 95-76

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR 83-68

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 84-78

Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83

Ζάλγκιρις Κάουνας - Παρτιζάν 87-80

Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79

Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας 101-103

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94

Η βαθμολογία