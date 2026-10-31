Βαθμολογία EuroLeague: Στην κορυφή οι δύο «αιώνιοι» - Κοιτάζουν ψηλά Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής, με τις δύο ελληνικές ομάδες να συγκατοικούν πλέον στην κορυφή.
Η 9η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να συγκατοικούν πλέον με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή της κατάταξης.
Η Μπαρτσελόνα πήρε το ισπανικό ντέρμπι με τη Βαλένθια, η Μπεσίκτας σόκαρε τη Βίρτους στη Μπολόνια με τρομερό buzzer-beater του Μόργκαν, ενώ Ντουμπάι, Ζάλγκιρις και Βιλερμπάν αξιοποίησαν τις έδρες τους, φτάνοντας στα ροζ φύλλα αγώνα.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου
Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου 103-73
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-99
Ρεάλ Μαδρίτη - Φενέρμπαχτσε 95-76
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου
Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR 83-68
Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 84-78
Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-83
Ζάλγκιρις Κάουνας - Παρτιζάν 87-80
Βιλερμπάν - Μπασκόνια 94-79
Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας 101-103
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 98-94
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός AKTOR 7-2
- Ολυμπιακός 7-2
- Βαλένθια 6-3
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-3
- Φενέρμπαχτσε 6-3
- Ντουμπάι 6-3
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Μπαρτσελόνα 6-3
- Ζαλγκίρις Κάουνας 5-4
- Βίρτους Μπολόνια 4-5
- Παρτιζάν 4-5
- Αναντολού Εφές 4-5
- Βιλερμπάν 4-5
- Μπεσίκτας 4-5
- Παρί 3-6
- Μπάγερν Μονάχου 2-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-8
- Μπασκόνια 1-8