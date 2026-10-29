Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 95-76: Έκτη σερί νίκη των Ισπανών – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα

Βρήκε τη φόρμα της η Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε την 6η σερί νίκη της. Οι Ισπανοί υποδέχτηκαν τη Φενέρμπαχτσε και επικράτησαν εύκολα με . Έχοντας σε εκπληκτική βραδιά τα γκαρντ της.

Ο Μαλεντόν σε μία απ’ τις καλύτερες βραδιές του, πέτυχε 26 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ. Ο Καμπάτσο έκανε double-double με 10 πόντους και άλλες τόσες ασίστ. 14 πόντους είχε ο Ταβάρες.

Για τους ηττημένους, ο Κλάιμπερν έφτασε τους 21, αλλά κυρίως όταν είχε κριθεί το ματς. Ο Χόρτον-Τάκερ είχε 16, όμως… σίγησε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και η Ρεάλ έκανε αγωνιστικό περίπατο.

Η «βασίλισσα» με την 6η σερί νίκη της ανέβηκε στο 6-3, ενώ εκεί υποχώρησε η Φενέρμπαχτσε.

Η αναμέτρηση ήταν κλειστή αναφορικά με τις διαφορές στο πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 24-22 για τους Τούρκους. Από εκεί και πέρα η Ρεάλ επέβαλε το ρυθμό της, έφτασε την απόσταση κοντά στο διψήφιο, για να πάει στην ανάπαυλα με 47-42 υπέρ της.

Οι Μαδριλένοι μπήκε με… πατημένο γκάζι στην τρίτη περίοδο. Έφτασαν στο +18 (68-50 29’). Τελικά το σκορ στο 30’ ήταν 70-55 για τη «βασίλισσα», που είχε βάλει ξεκάθαρες βάσεις νίκης. Η Φενέρ άρχισε καλύτερη το τέταρτο δεκάλεπτο, μειώνοντας στους 8 (72-64 32’). Με τρίποντο του Κλάιμπερν η απόσταση μειώθηκε ως τους 7 (78-71) μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο. Η Ρεάλ «απάντησε» με 11-0 σερί για το 89-71 (38’), «τελειώνοντας» ουσιαστικά τις ελπίδες των Τούρκων για νίκη.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος της Ισπανίας.

EUROLEAGUE – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 103-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 94-99

Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 95-76

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

18:00 Ντουμπάι BC – Χάποελ Τελ Αβίβ

19:30 Αναντόλου Έφες – Παναθηναϊκός AKTOR

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν – Μπασκόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπεσίκτας

21:30 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ