Ο Γιώργος Κούτσιας υπέγραψε τη μεγάλη πρόκριση της Φαμαλικάο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας

Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Φαμαλικάο επί της Μπράγκα στα προημιτελικά του πορτογαλικού League Cup.

Ο Γιώργος Κούτσιας υπέγραψε τη μεγάλη πρόκριση της Φαμαλικάο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας
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Ο Γιώργος Κούτσιας πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση στα ημιτελικά του πορτογαλικού League Cup, μετά την επικράτηση επί της Μπράγκα στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του και επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση.

Η Φαμαλικάο άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό, όταν ο Κούτσιας εκτέλεσε εξαιρετικά με τη μία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Η Μπράγκα αντέδρασε και ισοφάρισε στο 37' με τον Ρικάρντο Όρτα, όμως ο Έλληνας φορ είχε ξανά την απάντηση.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Φαμαλικάο κέρδισε πέναλτι και ο Κούτσιας ανέλαβε την εκτέλεση. Με ψυχραιμία, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και διαμόρφωσε το 2-1, φτάνοντας τα επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Η αναμέτρηση, ωστόσο, επιφύλασσε δραματικό φινάλε. Η Μπράγκα πίεσε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 89', ξανά με σκόρερ τον Όρτα, οδηγώντας το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι ποδοσφαιριστές της Φαμαλικάο αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί, επικράτησαν με 3-1 και εξασφάλισαν την παρουσία τους στην τετράδα της διοργάνωσης, με τον Κούτσια να έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στη σπουδαία πρόκριση.

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