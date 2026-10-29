· Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κάρικ: «Δεν χρειάζομαι διαβεβαιώσεις από κανέναν» - Τι είπε για τον Μπρούνο Φερνάντες

Ο Άγγλος προπονητής μίλησε για τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται μετά από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας του.

Κάρικ: «Δεν χρειάζομαι διαβεβαιώσεις από κανέναν» - Τι είπε για τον Μπρούνο Φερνάντες
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Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, με τον Μάικλ Κάρικ να τοποθετείται ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Τσέλσι (31/10, 14:30).

Ο προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» αναφέρθηκε στην απογοητευτική ήττα από την Μπόρνμουθ, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητά του είναι να παρουσιάσει η ομάδα καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο.

Την ίδια στιγμή, έστειλε το δικό του μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως η προσοχή του είναι στραμμένη αποκλειστικά στους ποδοσφαιριστές του και στην προσπάθεια που καταβάλλουν, χωρίς να επηρεάζεται από όσα συζητούνται έξω από τα αποδυτήρια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μάικλ Κάρικ

«Ήμουν πολύ απογοητευμένος μετά από το παιχνίδι με την Μπόρνμουθ και μετά άρχισα να σκέφτομαι για το πώς μπορούμε να εμφανιστούμε διαφορετικοί.

Είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά, να κάνω το καλύτερο για την ομάδα και θέλω απεγνωσμένα να μας κάνω καλύτερους και να βελτιώσω την κατάσταση. Δεν χρειάζομαι διαβεβαιώσεις από κανέναν. Καταλαβαίνω πλήρως τη θέση μου, η δουλειά και τις ευθύνες που έχει.

Οι ποδοσφαιριστές είναι πεινασμένοι. Είμαστε πληγωμένοι επειδή δεν έχουμε πάρει αρκετές νίκες, αλλά έχουμε ένταση. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά και δίψα για να τα πάμε καλύτερα. Ευθύνη μου είναι οι ποδοσφαιριστές μου και τους βλέπω πεινασμένους. Όσα δεν αφορούν την ομάδα δεν με ενδιαφέρουν. Για τους ποδοσφαιριστές μου ενδιαφέρομαι και αυτούς μπορώ να επηρεάσω πιο άμεσα».

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