Οι ευχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Αζεντίν Ουναΐ

Οι παρουσίες του Αζεντίν Ουναΐ στα παιχνίδια του μπασκετικού Παναθηναϊκού, είναι συχνές. Οι «πράσινοι» έτσι κι αλλιώς είναι μια «οικογένεια» και η ΚΑΕ δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές της στον Μαροκινό.

Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με τους «πράσινους» να είναι στο πλευρό του φυσικά. Η ΚΑΕ με ανάρτησή της, ευχήθηκε με τον εξής τρόπο:

«Η επιστροφή ξεκινά τώρα! Δεν βλέπουμε την ώρα να σε δούμε ξανά στο γήπεδο Αζεντίν».