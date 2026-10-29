Οι ευχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Αζεντίν Ουναΐ
Το μπασκετικό τμήμα του «τριφυλλιού» έστειλε τις δικές του ευχές στον Μαροκινό που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Οι παρουσίες του Αζεντίν Ουναΐ στα παιχνίδια του μπασκετικού Παναθηναϊκού, είναι συχνές. Οι «πράσινοι» έτσι κι αλλιώς είναι μια «οικογένεια» και η ΚΑΕ δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές της στον Μαροκινό.
Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με τους «πράσινους» να είναι στο πλευρό του φυσικά. Η ΚΑΕ με ανάρτησή της, ευχήθηκε με τον εξής τρόπο:
«Η επιστροφή ξεκινά τώρα! Δεν βλέπουμε την ώρα να σε δούμε ξανά στο γήπεδο Αζεντίν».