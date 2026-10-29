O Χακίμι στο πλευρό του Ουναΐ – Τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο για να του ευχηθεί

Ο Αζεντίν Ουναΐ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και η επέμβαση ήταν απολύτως επιτυχημένη. Ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού, θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους σε περίπου 4-5 μήνες.

Ο πρώτος άνθρωπος που έσπευσε να τον δει από κοντά, ήταν ο Ασράφ Χακίμι. Ο συμπατριώτης και φίλος του Ουναΐ, τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε η επέμβαση (στο Παρίσι). Για να γίνει ο πρώτος που του εύχεται περαστικά ουσιαστικά.

Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, δημοσίευσε και μια κοινή τους φωτογραφία απ’ το δωμάτιο του νοσοκομείου, με την ακόλουθη ευχή:

«Γρήγορη ανάρρωση αδερφέ μου, ο Θεός να σε προστατεύει».

Φωτογραφία των δύο παικτών δημοσίευσε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα Social media, μαζί με τους γιατρούς που χειρούργησαν τον άσο του «τριφυλλιού».