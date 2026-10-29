Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Πάει… σφαίρα η προπώληση, ίσως και περισσότεροι από 40.000 στο ΟΑΚΑ

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, προσελκύει όπως είναι λογικό τεράστιο ενδιαφέρον. Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» που πήγαν 15.000 στο Βόλο υπό έντονη βροχόπτωση, δεν θα μπορούσαν να μην δώσουν δυναμικό παρών στην έδρα της ομάδας τους για έναν αγώνα τέτοιου ενδιαφέροντος.

Την Κυριακή (1/11) στο ΟΑΚΑ, η παρουσία του κόσμου θα είναι έντονη. Συνυπολογίζοντας την προπώληση των εισιτηρίων και τα διαρκείας που έχουν οι «πράσινοι», αυτή τη στιγμή ο αριθμός φτάνει στους 30.000! Τρεις μέρες πριν τον μεγάλο αγώνα.

Με τους ρυθμούς που «φεύγουν» τα εισιτήρια, υπάρχει η εκτίμηση πως στο ΟΑΚΑ θα βρεθούν περίπου 40.000 άνθρωποι για το μεγάλο παιχνίδι των «πράσινων» με τους «κιτρινόμαυρους». Χωρίς να αποκλείεται να ανέβει ακόμη περισσότερο το νούμερο.