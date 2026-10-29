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Παναθηναϊκός: Κάλεσμα από τη ΔΕΑΒ για περιστατικό στον Βόλο

Σε απολογία το «τριφύλλι» για τη συμπεριφορά των οπαδών του.

Παναθηναϊκός: Κάλεσμα από τη ΔΕΑΒ για περιστατικό στον Βόλο
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Ενώπιον των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων καλείται να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός, με αφορμή περιστατικό που καταγράφηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των «πράσινων» με την αντίπαλη ομάδα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η υπόθεση αφορά τη συμπεριφορά των φιλάθλων του «τριφυλλιού», για την οποία η ΠΑΕ καλείται να δώσει εξηγήσεις.

Οι «πράσινοι» σε περίπτωση που κριθούν ένοχοι κινδυνεύουν μόνο με πρόστιμο και όχι με κεκλεισμένων των θυρών.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«1. Καλεί σε ακρόαση, στις 03/11/2026, την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για το πρωτάθλημα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Ακόμη η ΔΕΑΒ:

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 03/11/2026, τις ομάδες «ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ» και «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1927», αναφορικά με σοβαρά επεισόδια μεταξύ παικτών και παραγόντων τους, που σχετίζονται με τον αθλητισμό και φέρονται ότι έλαβαν χώρα, με τη λήξη του μεταξύ τους αγώνα ποδοσφαίρου, στις 25/10/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης, για την 5η αγωνιστική του 9ου ομίλου του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής κατηγορίας της ΕΠΟ, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, στις 04/11/2026, τον Προπονητή της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β΄, καθώς και την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, λόγω της αντικειμενικής ευθύνης της, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά του πρώτου, συνιστάμενη σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ΑΠΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΕ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β, στις 25/10/2026, στο ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

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