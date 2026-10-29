Match Mode: Μπασινάς και Κατσουράνης δυσκολεύουν τον Τσαντάκη - Στο μικροσκόπιο η επικαιρότητα

Ο Γιώργος Τσαντάκης κάνει τη… σέντρα, στο νέο «καυτό» επεισόδιο του Match Mode και ο Άγγελος Μπασινάς έχει δίπλα του, στον χώρο του κέντρου, τον Κώστα Κατσουράνη για μία απολαυστική συζήτηση.

Δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς τους και πρωταθλητές Ευρώπης το 2004, έχοντας γράψει τη δική τους ιστορία στις «μάχες» Παναθηναϊκού - ΑΕΚ, σχολιάζουν το μεγάλο ντέρμπι, τη νίκη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, θυμούνται τα παλιά και αναμένεται να γίνει… χαμός.