Μπέος: «Ντροπή και μόνο ντροπή» - Προσφεύγει στο CAS ο Βόλος

Ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του στα social media, σχολίασε την απόφαση απόρριψης της έφεσης του ΝΠΣ Βόλου. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Μαγνησίας, ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί πως θα ακολουθήσει και προσφυγή στο CAS.

Η ανάρτησή του:

«Η απόφαση της επιτροπής εφέσεων είναι έωλη και διάτρητη, αφού νομικά δεν ευσταθεί. Κανένας από τους νομικούς ισχυρισμούς της ΠΑΕ Βόλος δεν απαντήθηκε και γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση αυτή.

Η ΠΑΕ Βόλος θα εξαντλήσει όλα τα νομικά ένδικα μέσα και στο τέλος είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά αλλά θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Ντροπή και μόνο ντροπή.

Και μην σας διαφεύγει ότι και οι κρίνοντες κρίνονται».