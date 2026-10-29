Λάσο: «Ο Παναθηναϊκός έχει ταλέντο και τους πιο επιδραστικούς παίκτες της EuroLeague»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, όπου την Παρασκευή (30/10, 19:30) θα δοκιμαστεί στην έδρα της Εφές για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Πάμπλο Λάσο παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, όπου αποθέωσε τους «πράσινους», τονίζοντας ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί βελτιωμένη και στις δύο πλευρές του παρκέ, αν θέλει να διεκδικήσει τη νίκη.

Όσα δήλωσε ο προπονητής της Εφές:

«Ο Παναθηναϊκός διαθέτει έναν πολύ έμπειρο προπονητή και μια πολύ έμπειρη ομάδα. Οι παίκτες του συγκαταλέγονται αυτή τη στιγμή στους πιο επιδραστικούς της EuroLeague, γι’ αυτό και ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί.

Για εμάς, πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο αγώνα, αλλά και για μια σημαντική πρόκληση μετά το παιχνίδι με τη Χάποελ. Σε εκείνο το ματς αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που έπαιξε πολύ δυνατά και εκτέλεσε πολλά σουτ με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας.

Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε ομάδες αυτού του επιπέδου, που διαθέτουν παίκτες πολύ υψηλής ποιότητας, πρέπει να παρουσιάσουμε ακόμη μεγαλύτερη σωματική δύναμη. Πρέπει να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να παίξουμε την επίθεσή μας με τον δικό μας ρυθμό.

Όποιος θέλει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στα ίσα, πρέπει να γνωρίζει το εξής: αν δεν μπορέσεις να ανταποκριθείς όπως πρέπει απέναντί του, η δουλειά σου γίνεται πολύ πιο δύσκολη, επειδή πρόκειται για μια ομάδα με πολύ μεγάλο ταλέντο».