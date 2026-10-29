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Παναθηναϊκός AKTOR: Τα εκτός έδρας ματς επιστρέφουν στο Globalsat GOLD VIP Lounge του T-Center

Πώς θα δείτε τον εκτός έδρας αγώνα με την Αναντολού Εφές από το Telekom Center Athens.

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα εκτός έδρας ματς επιστρέφουν στο Globalsat GOLD VIP Lounge του T-Center
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προσφέρει, για ακόμα μία χρονιά, στους φιλάθλους της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους εκτός έδρας αγώνες στο εντυπωσιακό Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens.

Η δράση της EuroLeague μοιράζεται σε Κωνσταντινούπολη και Αθήνα για την αναμέτρηση της ομάδας μας με την Anadolu Efes Istanbul (30/10, 19:30).

Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να παραμείνετε στο «σπίτι» μας και να παρακολουθήσετε το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν μέσα από το Globalsat GOLD VIP Lounge, γνωρίζοντας και συνομιλώντας με τα μέλη του επιτελείου και τους αθλητές που δεν θα έχουν ακολουθήσει την αποστολή, καθώς και να προμηθευτείτε τα επίσημα προϊόντα της ομάδας μας από το PAOSHOP στη VIP είσοδο του γηπέδου.

Ζήστε την εμπειρία του Telekom Center Athens ως μέλη στο Away Games VIP Club και απολαύστε τη μοναδική «πράσινη» φιλοξενία, που και φέτος θα είναι ξεχωριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους μέσω του more.com.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα Away Games απευθυνθείτε στο hospitality@paobc.gr».

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